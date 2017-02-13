Украина отложила введение пошлин на импорт удобрений из РФ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина решила отложить введение антидемпинговых пошлин на импорт российских азотных удобрений и намерена диверсифицировать их поставки, сообщило в понедельник Минэкономразвития страны.

В декабре 2016 года Украина решила с 28 февраля ввести антидемпинговые пошлины на импорт российских азотных удобрений в размере от 4,19% до 31,83%.

"Тринадцатого февраля 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о приостановке действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамид и КАС) происхождением из Российской Федерации", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

По информации ведомства, члены комиссии признали, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать текущую ситуацию на рынке, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен на удобрения в Украине. Поэтому, по данным МЭРТ, 23 января министерство аграрной политики и продовольствия Украины направило в комиссию обращение относительно временного приостановления действия антидемпинговых мероприятий на период весенне-полевых работ.

При этом в сообщении отмечается, что Минагрополитики разработало законопроект относительно мер по содействию диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений. Законопроект проходит процедуру согласования. Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности существует необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений на Украину, в частности из Китая, стран Ближнего Востока и США, добавили в ведомстве.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамид-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.