Гройсман: выделение 600 млн евро помощи ЕС свидетельствует о доверии

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Выделение Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза является свидетельством доверия стране, заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

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Решение о выделении транша было принято в пятницу в ходе визита Гройсмана в Брюссель и озвучено президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы договорились о том, что транш, который должен был поступить в прошлом году, будет выделен. Я его расцениваю как шаг доверия. Мы получим поддержку на уровне 18 млрд грн (600 млн евро — Ред.), которые придут в бюджет", — сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен отменить мораторий на экспорт необработанной древесины и тем самым выполнить условие Евросоюза для получения очередного транша в рамках макрофинансовой помощи.

Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина сможет обойтись без финансовой помощи Евросоюза, если увеличит объемы переработки древесины.