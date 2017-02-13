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    Гройсман: выделение 600 млн евро помощи ЕС свидетельствует о доверии

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, транш, который должен был поступить в прошлом году, будет выделен. Украина получит поддержку на уровне 600 млн евро, которые придут в бюджет.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Выделение Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза является свидетельством доверия стране, заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

    Владимир Гройсман и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе
    Volodymyr Groysman/Facebook
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    Решение о выделении транша было принято в пятницу в ходе визита Гройсмана в Брюссель и озвучено президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

    "Мы договорились о том, что транш, который должен был поступить в прошлом году, будет выделен. Я его расцениваю как шаг доверия. Мы получим поддержку на уровне 18 млрд грн (600 млн евро — Ред.), которые придут в бюджет", — сказал Гройсман.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен отменить мораторий на экспорт необработанной древесины и тем самым выполнить условие Евросоюза для получения очередного транша в рамках макрофинансовой помощи.

    Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина сможет обойтись без финансовой помощи Евросоюза, если увеличит объемы переработки древесины.

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