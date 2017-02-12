Эксперт: ж/д маршрут Мукачево-Будапешт будет дешевле за счет венгерских поездов

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году "Укрзализныця" запустит поезда в Польшу, Венгрию и Словакию. В прошлом году был запущен новый маршрут из Киева в Перемышль, а сейчас готовят к запуску поезда с Волыни на Хелм, из Мукачево — в Будапешт, из Ужгорода — в Кошицу. Такую информацию сообщил СМИ председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Насколько реальным является запуск новых направлений, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

"Скорее всего, нужно запускать не "Интерсити", а что-то типа скоростных электричек пригородных, потому что навряд ли из Луцка будет постоянный большой пассажиропоток. Что касается "Мукачево-Будапешт", там есть сложности с украинской стороны, там есть европейская колея — до Мукачево, но нужно ее еще ремонтировать. Там несколько сот метров нужно отремонтировать, и это проблема украинской стороны, но, с другой стороны, Венгрия дала согласие на использование своего подвижного состава на этом участке, что удешевляет запуск украинского проекта", — отметил эксперт.

Напомним, 19 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.