Монетизация субсидий: в систему заливаются "живые" деньги - Онуфрик

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область в пятницу заявил, что субсидии будут монетизированы. Пункт о монетизации субсидий и ужесточении условий для их начисления есть среди требований МВФ к Украине.

Легче ли станет украинцам добиться субсидий, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснила эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

"Процедура получения субсидии в связи с монетизацией, она не изменится абсолютно, то есть связанных с монетизацией изменений для получения субсидии не произойдет. По большому счету, просто в эту систему, схему монетизации субсидий заливаются живые деньги. Единственное, что трудности могут возникнуть на этапе оформления, но не субсидии, а вообще этой процедуры, так как предполагается, если это монетизация, значит каждая семья, домохозяйство должно иметь открытый счет, в данном случае, в государственных банках — это "Ощадбанк" или "Укрэксимбанк", а теперь уже "ПриватБанк" к ним присоединился", — пояснила эксперт.

Ранее экономист Виктор Скаршевский спрогнозировал, что повышение минимальной зарплаты в Украине будет иметь серьезные последствия, в том числе и уменьшение субсидий для малообеспеченных граждан в следующем отопительном сезоне.