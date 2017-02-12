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    Монетизация субсидий: в систему заливаются "живые" деньги - Онуфрик

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    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (205)

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    Как изменится процедура получения субсидий в связи с их монетизацией, в эфире ГС рассказала эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.
    Марианна Онуфрик
    Голос Столицы

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область в пятницу заявил, что субсидии будут монетизированы. Пункт о монетизации субсидий и ужесточении условий для их начисления есть среди требований МВФ к Украине.

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    Легче ли станет украинцам добиться субсидий, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснила эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

    "Процедура получения субсидии в связи с монетизацией, она не изменится абсолютно, то есть связанных с монетизацией изменений для получения субсидии не произойдет. По большому счету, просто в эту систему, схему монетизации субсидий заливаются живые деньги. Единственное, что трудности могут возникнуть на этапе оформления, но не субсидии, а вообще этой процедуры, так как предполагается, если это монетизация, значит каждая семья, домохозяйство должно иметь открытый счет, в данном случае, в государственных банках — это "Ощадбанк" или "Укрэксимбанк", а теперь уже "ПриватБанк" к ним присоединился", — пояснила эксперт.

    Ранее экономист Виктор Скаршевский спрогнозировал, что повышение минимальной зарплаты в Украине будет иметь серьезные последствия, в том числе и уменьшение субсидий для малообеспеченных граждан в следующем отопительном сезоне.

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