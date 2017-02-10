"Укрзализнице" поставили бракованные запчасти на 20 млн грн - СБУ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу, что обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

По информации пресс-центра СБУ, сотрудники ведомства совместно с прокуратурой "разоблачили факт поставки неликвидных запасных частей к подвижному составу железнодорожного транспорта ПАО "Укрзализныця".

"СБУ разоблачила факт поставки госпредприятию бракованных запчастей на 20 миллионов гривен… Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты, в рамках соглашений, сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей", — сообщил пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, чиновники структурного подразделения госпредприятия не обеспечили надлежащую проверку качества товара, как того требуют нормативные документы.

Согласно выводам экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок, отметили в СБУ.

Оперативники Службы безопасности Украины изъяли в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги финансово-хозяйственную документацию, которая, как заявляют в ведомстве, доказывает проведение сделки по поставке некачественных комплектующих.