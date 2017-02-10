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    Бровченко: 2016-й стал самым прогрессивным в реформировании ОПК Украины

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    Замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко в эфире ГС отметил, что до 2014 года развитие ОПК базировалось на старой советской системе.
    Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В начале февраля заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко в рамках международной конференции сообщил о разработке Государственной целевой программы реформирования и развития ОПК Украины до 2021 года. Документ должен положить начало системной реформе отрасли. Ее приоритетными направлениями являются: совершенствование системы управления, финансовое оздоровление предприятий, расширение возможностей международной кооперации и т.д.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

    Каких успехов уже удалось достичь в данной области, замглавы МЭРТ рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "2016, на мой взгляд, стал самым убедительным и самым прогрессивным в плане реформирования ОПК. Мы знаем, что в начале 2016 года и президентом Украины, и Кабмином была поставлена ​​задача по разработке государственной целевой программы реформирования ОПК. На сегодняшний день мы считаем это одним из наших достижений, она на сегодняшний день у нас полностью отработана со всеми центральными органами исполнительной власти, со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, СНБО, рассмотрена на СНБО, и представлена ​​к утверждению в Кабмин", — отметил Борейко.

    Он добавил, что до 2014 года развитие ОПК базировалось на старой советской системе.

    "После 2014 года ОПК функционировал более интенсивно. И мы считаем, что в 2016 году он впервые получил тот толчок, который позволяет нам говорить, что действительно есть соответствующие изменения", — заявил замминистра.

    Ранее сообщалось, что Украина заключила соглашение с НАТО, призванное помочь Киеву избавиться от зависимости от российской военной продукции. Заключение соглашения, как отметили в миссии Украины в НАТО, позволит углубить сотрудничество Киева с альянсом с целью диверсификации материально-технического снабжения украинской армии и "нивелирования зависимости от российского ОПК".

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