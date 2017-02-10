МВФ намерен урегулировать разногласия с Украиной в ближайшие недели

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. МВФ рассчитывает урегулировать разногласия с Украиной по очередному траншу кредита в ближайшие недели, заявил журналистам в четверг представитель фонда Джерри Райс.

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"Остается несколько вопросов, которые необходимо решить, они касаются финального меморандума по экономической и финансовой политике и ряда предстоящих мер. Если эти вопросы удастся решить, то мы намерены предложить нашему совету управляющих третий пересмотр (программы) в ближайшие недели", — сказал Райс.

При этом директор-распорядитель фонда Кристин Лагард еще 19 ноября заявляла, что разрешение вопросов с Украиной для выделения очередного транша — это вопрос дней.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.