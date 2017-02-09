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    Экономика

    В Киеве зафиксирован рекордный ввод торговых площадей

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    Среди лидеров ввода торговых площадей - обновленный ЦУМ (23,5 тысячи квадратных метров арендопригодной площади) и крупнейший комплекс Lavina Mall (115 тысячи квадратных метров).
    Киевский ЦУМ после реконструкции
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Совокупный ввод торговых площадей в Киеве в 2016 году составил 156,7 тысячи квадратных метров, что является наивысшим показателем за всю историю рынка, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании JLL.

    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Эксперт о социальном жилье и ситуации на рынке недвижимости

    В четвертом квартале 2016 года в Киеве были открыты два торговых объекта: ЦУМ (23,5 тысячи квадратных метров арендопригодной площади) и крупнейший комплекс в столице Lavina Mall (115 тысячи квадратных метров), говорится в сообщении.

    Из-за большого объема ввода доля вакантных площадей в среднем по Киеву выросла в четвертом квартале на 7,5 процентного пункта – до рекордных 12,1%, отмечается в пресс-релизе.

    В последнем квартале 2016 года максимальная ставка аренды на рынке качественных торговых центров Киева не изменилась и составила 780 долларов за квадратный метр в год, добавляется в сообщении.

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