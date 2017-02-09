В Киеве зафиксирован рекордный ввод торговых площадей

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Совокупный ввод торговых площадей в Киеве в 2016 году составил 156,7 тысячи квадратных метров, что является наивысшим показателем за всю историю рынка, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании JLL.

В четвертом квартале 2016 года в Киеве были открыты два торговых объекта: ЦУМ (23,5 тысячи квадратных метров арендопригодной площади) и крупнейший комплекс в столице Lavina Mall (115 тысячи квадратных метров), говорится в сообщении.

Из-за большого объема ввода доля вакантных площадей в среднем по Киеву выросла в четвертом квартале на 7,5 процентного пункта – до рекордных 12,1%, отмечается в пресс-релизе.

В последнем квартале 2016 года максимальная ставка аренды на рынке качественных торговых центров Киева не изменилась и составила 780 долларов за квадратный метр в год, добавляется в сообщении.