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    В Украине в 2016 году обанкротились более 1,5 тыс компаний - отчет

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    По данным сервиса мониторинга регистрационных данных OpenDataBot, в 2016 году в Украине обанкротились 1524 компании и еще 2073 предприятия находятся на стадии банкротства.
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    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Украине в 2016 году обанкротились 1524 компании и еще 2073 предприятия находятся в процедуре банкротства. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

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    Согласно приведенным данным, в том числе в состоянии банкротства находятся 572 компании в Киевской области, 189 – в Днепропетровской, 140 – в Одесской, 129 – в Донецкой, 121 – в Автономной Республике Крым, 97 – в Харьковской области, 85 – в Николаевской, 75 – в Луганской, 70 – в Запорожской и 67 – в Сумской.

    Как уточняет УНИАН, украинский сервис OpenDataBot, объединяющий регистрационные данные украинских компаний со всех открытых государственных реестров и источников с целью создания механизма противодействия рейдерским захватам, победил в первом в Украине конкурсе IT-проектов в сфере электронной демократии Egap Challenge, выиграв 250 тыс. грн на дальнейшее развитие и реализацию.

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    Напомним, по данным OpenDataBot, за несколько дней конца декабря 2016 года было закрыто свыше 10 тысяч регистраций физлиц-предпринимателей.

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