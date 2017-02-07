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    Украина без помощи МВФ проживет не больше полугода - член совета НБУ

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (214)

    (обновлено: )7020
    Член совета НБУ Василий Фурман в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что требования, которые МВФ выдвигает Украине, прежде всего нужны государству.
    Василий Фурман
    inpress.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Минфин завершает переговоры с Международным валютным фондом о получении очередного транша, сообщил глава ведомства Александр Данилюк. Министр отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

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    Сможет ли Украина обойтись без помощи МВФ, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

    "Не могу сказать, что МФВ Украине не важны. У кого-то складывается впечатление, что Украина и без МВФ проживет. Нет, не проживет. Короткий срок — какие-то два-три месяца, полгода — да. Но если говорить о долгосрочной перспективе нашего государства, то нет. Это первое. Во-вторых, те требования, которые ставит МВФ, они нужны нашему государству в первую очередь и без МВФ. И для того, чтобы Украина стала успешным европейским государством нам нужно эти вещи сделать. Во многих вопросах они непопулярны, но вместе с тем, если весь мир живет по таким правилам, то и Украина должна жить", — считает Фурман.

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