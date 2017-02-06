Международные резервы Украины сократились - НБУ

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины по итогам января сократились на 0,6%, до 15,445 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка страны в понедельник.

"Международные резервы Украины на 1 февраля 2017 составили 15,445 миллиарда долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, данные резервы позволяют покрыть 3,4 месяца будущего импорта и являются достаточными для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Ранее Нацбанк прогнозировал рост международных резервов Украины до 21,3 миллиарда долларов на конец 2017 года и до 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года в случае поступления плановых траншей от Международного валютного фонда (МВФ). Международные резервы Украины выросли за 2016 год на 17% и на 1 января 2017 года составили 15,5 миллиарда долларов.

На конец 2014 года ЗВР составляли всего 7,533 миллиарда долларов, на начало 2016 года — 13,3 миллиарда. НБУ рассчитывал, что ЗВР на конец 2016 года составят 17,2 миллиарда долларов, если поступит четвертый транш МВФ, однако он до конца прошлого года так и не поступил.

Смотрите также: Фотоитоги 6 февраля: Киев под снегом, юбилей Елизаветы II, бунт в Румынии

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.