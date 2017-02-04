Украина в 2016 г импортировала газ исключительно из Европы - "Нафтогаз"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украина в прошлом году обеспечила потребности в импортированном природном газе исключительно за счет поставок из Европы, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По сравнению с 2015 годом объем импорта сократились на 32% – 16,4 до 11,1 миллиарда кубометров. "Поставки газа из Российской Федерации в прошлом году не осуществлялись", — говорится в сообщении.

Читайте также: Внешний ключ от украинского кризиса. Эксперты подвели итоги недели

В "Нафтогазе" отметили снижение доли госкомпании в импорте голубого топлива в пользу частных импортеров, которых на рынке насчитывается более 20. В прошлом году эти компании импортировали в 2,6 раза больше газа, чем в 2015 году – 2,9 против 1,1 миллиарда кубометров.

В прошлом году НАК импортировала 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1 миллиард (11%) меньше, чем в 2015 году. В 2016 году "Нафтогаз" закупал газ у 15 европейских поставщиков, доля ни одного из них не превышала 30% от общего объема импорта.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что население Украины в 2016 году увеличило потребление газа на 5%.