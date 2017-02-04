наверх
04.02.201705:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина в 2016 г импортировала газ исключительно из Европы - "Нафтогаз"

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (451)

    (обновлено: )21
    В прошлом году НАК импортировала 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1 миллиард (11%) меньше, чем в 2015 году. В госкомпании подчеркнули, что поставки газа из РФ не осуществлялись.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украина в прошлом году обеспечила потребности в импортированном природном газе исключительно за счет поставок из Европы, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Степанюк: Украине не хватит газа до конца зимы

    По сравнению с 2015 годом объем импорта сократились на 32% – 16,4 до 11,1 миллиарда кубометров. "Поставки газа из Российской Федерации в прошлом году не осуществлялись", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Внешний ключ от украинского кризиса. Эксперты подвели итоги недели

    В "Нафтогазе" отметили снижение доли госкомпании в импорте голубого топлива в пользу частных импортеров, которых на рынке насчитывается более 20. В прошлом году эти компании импортировали в 2,6 раза больше газа, чем в 2015 году – 2,9 против 1,1 миллиарда кубометров.

    В прошлом году НАК импортировала 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1 миллиард  (11%) меньше, чем в 2015 году. В 2016 году "Нафтогаз" закупал газ у 15 европейских поставщиков, доля ни одного из них не превышала 30% от общего объема импорта. 

    Ранее "Нафтогаз" сообщил, что население Украины в 2016 году увеличило потребление газа на 5%. 

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Обстрел поселка Сартана под Мариуполем
      Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
      Владислав Зимовец
      Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
      Руслан Бортник
      Донбасс: блокада и пиар
      Актер Станислав Садальский
      Взять и запретить. Культурная война с РФ