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    Российские банки могут потрясти банковскую систему Украины - эксперт

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что доля российских банков в украинской системе составляет порядка 10-15% от активов.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Крупных банкротств банков на отечественном рынке больше не будет. Так думает Глава Национального банка Валерия Гонтарева. В одном из интервью она заявила, что 40 банков по активам составляли 97% всей системы.

    Протест Азова возле отделения Сбербанка, дочки российского банка, в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    О ситуации с российскими банками в Украине рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

    "Как раз российские банки в случае внеэкономических методов могут потрясти банковскую систему Украины, потому что доля российских банков составляет порядка 10-15% от активов. Все-таки это существенно, хотя фактически они докапитализованы, они выполняют все требования, все нормативы, но, в принципе, не дай бог, что-то произойдет, они могут по щелчку прекратить обслуживание, а в этих банках находятся также денежные средства украинцев", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в четверг пикетировал центральный офис "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения. Участники акции в очередной раз разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

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