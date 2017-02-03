Российские банки могут потрясти банковскую систему Украины - эксперт

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Крупных банкротств банков на отечественном рынке больше не будет. Так думает Глава Национального банка Валерия Гонтарева. В одном из интервью она заявила, что 40 банков по активам составляли 97% всей системы.

О ситуации с российскими банками в Украине рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Как раз российские банки в случае внеэкономических методов могут потрясти банковскую систему Украины, потому что доля российских банков составляет порядка 10-15% от активов. Все-таки это существенно, хотя фактически они докапитализованы, они выполняют все требования, все нормативы, но, в принципе, не дай бог, что-то произойдет, они могут по щелчку прекратить обслуживание, а в этих банках находятся также денежные средства украинцев", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в четверг пикетировал центральный офис "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения. Участники акции в очередной раз разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.