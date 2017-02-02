наверх
02.02.201711:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.13+ 0.01
  • USD27.00- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украинская таможня плохо борется с ввозом контрафакта - представитель ЕС

    (обновлено: )10710
    Через таможню Украины провозится контрафактная опасная для здоровья человека или окружающей среды продукция, в частности, подделка фармацевтических товаров или химической продукции, в том числе пестицидов, заявил представитель ЕС.
    Николас Бердж
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Таможенные органы Украины прилагают недостаточно усилий для борьбы с ввозом контрафакта в Украину, заявил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж.

    "В Украине вредная продукция завозится тоннами, а таможня действительно не прилагает достаточно усилий, чтобы остановить этот опасный поток", — сказал он в интервью УНИАН.

    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Winner Lex
    Переаттестация таможенников при низкой зарплате не поможет - Винниченко

    Бердж отметил, что через таможню Украины провозится контрафактная опасная для здоровья человека или окружающей среды продукция, в частности, подделка фармацевтических товаров или химической продукции, в том числе пестицидов.

    Кроме того, руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС добавил, что надлежащий контроль над ввозом нелегальной продукции в Украину отсутствует и со стороны ведомств, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия.

    При этом, по его словам, когда правоохранительные органы все-таки находят опасную продукцию, она не уничтожается.

    "Довольно часто приходилось слышать от чиновников — да, мы конфисковали продукцию, но потом не знали, куда ее деть. И через некоторое время опасный товар снова появлялся на рынке", — комментирует Бердж.

    Он добавил, что в связи с этим Представительство ЕС проводило тренинги для судей, таможенников и полицейских для улучшения их осведомленности по борьбе с ввозом контрафактной продукции.

    "Надеемся, это поможет им принимать взвешенные и правильные решения", — подытожил Бердж.

    Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Стела на въезде в Горловку Донецкой области
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Овощи
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор консалтинговой компании "Инвест-Эксперт" Виктор Медвидь
    Донбасс: блокада и пиар