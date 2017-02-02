Украинская таможня плохо борется с ввозом контрафакта - представитель ЕС

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Таможенные органы Украины прилагают недостаточно усилий для борьбы с ввозом контрафакта в Украину, заявил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж.

"В Украине вредная продукция завозится тоннами, а таможня действительно не прилагает достаточно усилий, чтобы остановить этот опасный поток", — сказал он в интервью УНИАН.

Бердж отметил, что через таможню Украины провозится контрафактная опасная для здоровья человека или окружающей среды продукция, в частности, подделка фармацевтических товаров или химической продукции, в том числе пестицидов.

Кроме того, руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС добавил, что надлежащий контроль над ввозом нелегальной продукции в Украину отсутствует и со стороны ведомств, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия.

При этом, по его словам, когда правоохранительные органы все-таки находят опасную продукцию, она не уничтожается.

"Довольно часто приходилось слышать от чиновников — да, мы конфисковали продукцию, но потом не знали, куда ее деть. И через некоторое время опасный товар снова появлялся на рынке", — комментирует Бердж.

Он добавил, что в связи с этим Представительство ЕС проводило тренинги для судей, таможенников и полицейских для улучшения их осведомленности по борьбе с ввозом контрафактной продукции.

"Надеемся, это поможет им принимать взвешенные и правильные решения", — подытожил Бердж.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области.