"Нафтогаз" призвал Раду разрешить не раскрывать цену на импортный газ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" считает необходимым засекретить цену на импортный газ для Украины, говорится в сообщении на сайте компании.

"Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогаза", большинство из которых предусматривает возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей", — говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что "Нафтогаз" обратился к депутатам Верховной Рады Украины с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности.

В компании отметили, что ряд европейских контрагентов "Нафтогаза" сообщил о риске отказа от работы с украинскими госкомпаниями и о вероятном ухудшении ценовых предложений для "Нафтогаза". "Европейские поставщики "Нафтогаза" отмечают, что публичное раскрытие коммерческой информации такого уровня является беспрецедентным для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе, предприятий, находящихся в государственной собственности. По праву Европейского союза такая информация обычно защищается как конфиденциальная, учитывая конкурентное законодательство", — говорится в сообщении.

Украина впервые в 2016 году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита.