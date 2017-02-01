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    Сельхозпродукция подорожала в связи с повышением тарифов - Доценко

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    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (432)

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    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что высокие тарифы не могли не сказаться абсолютно на всех производствах.
    Лина Доценко
    NASA Голос Столицы

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Почти на 14% подорожало в Украине производство сельхозпродукции за год. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В частности, совокупные затраты на производство растениеводческой продукции выросли более чем 10,5%, а животноводческой — почти на 21%.

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    Что стало причиной такого скачка стоимости рассказала директор аграрных консультационных программ Лина Доценко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Связано это, прежде всего, с тем, что выросли затраты на газ, на топливо, на электричество, поскольку государство пересчитало тарифы и, естественно, это не могло не сказаться абсолютно на всех производствах. К тому же, у нас произошло дополнительное падение гривны, то есть в прошлом году был такой период четыре-пять месяцев, когда гривна держалась более менее стабильно между 24-25 и затем к концу года у нас произошла корректировка еще одна, теперь уже это 27-28 гривен. Конечно же, это тоже повлияло на увеличение затрат в гривневом эквиваленте", — отметила эксперт.

    Ранее сообщалось что в Украине подорожали бензин и дизтопливо

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