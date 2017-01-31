наверх
31.01.201721:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кутовой: США готовы обсудить с Украиной импорт пшеницы

    (обновлено: )9401
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой сообщил, что США заинтересованы в первую очередь в органической пшенице.
    Тарас Кутовой
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что Вашингтон готов обсудить с Киевом возможность организации импорта украинской органической пшеницы на американский рынок.

    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
    Украинское фото
    Пуля в лоб как решение вопроса. Агроэкспорт Украины в ЕС - цифры упадка

    "США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированы. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но, что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены", — цитирует во вторник пресс-служба украинского Минагропрода слова Кутового. Он заявил это в эфире телеканала "Эспрессо".

    Министр отметил, что перспективы рынка органической продукции в Украине очень большие, поскольку на сегодня страна, имея треть запасов мировых черноземов, экспортирует незначительное количество продукции.

    Кутовой уточнил, что объем мирового рынка органической продукции составляет 100 миллиардов долларов в год, тогда как Украина экспортирует такой продукции только на 17 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что владельцы еврооблигаций украинского агрохолдинга "Мрия" подали в Тернопольский хозяйственный суд иск о взыскании задолженности по ценным бумагам с поручителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Хуг: Авдеевский коксохим пострадал от провокаций с обеих сторон
    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе
    Таблетки
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Флаги Украины и Польши
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
    Донбасс: блокада и пиар