Кутовой: США готовы обсудить с Украиной импорт пшеницы

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что Вашингтон готов обсудить с Киевом возможность организации импорта украинской органической пшеницы на американский рынок.

"США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированы. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но, что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены", — цитирует во вторник пресс-служба украинского Минагропрода слова Кутового. Он заявил это в эфире телеканала "Эспрессо".

Министр отметил, что перспективы рынка органической продукции в Украине очень большие, поскольку на сегодня страна, имея треть запасов мировых черноземов, экспортирует незначительное количество продукции.

Кутовой уточнил, что объем мирового рынка органической продукции составляет 100 миллиардов долларов в год, тогда как Украина экспортирует такой продукции только на 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что владельцы еврооблигаций украинского агрохолдинга "Мрия" подали в Тернопольский хозяйственный суд иск о взыскании задолженности по ценным бумагам с поручителей.