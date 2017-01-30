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    Экономика

    Госфинмониторинг предотвратил в 2016 г отмывание денег на 45,8 млрд грн

    (обновлено: )22
    В ведомстве сообщили, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба финансового мониторинга Украины подготовила более 590 материалов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения за 2016 год, общая сумма финансовых операций по этим материалам составляет около 1,68 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Рейтинг стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

    "В частности, в 2016 году Госфинмониторингом подготовлен 591 материал… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен (около 1,68 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

    Госфинмониторинг направил собранные материалы в генпрокуратуру, Нацполицию, фискальную службу, Службу безопасности и Антикоррупционное бюро Украины.

    Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры Украины и Кипра Юрий Луценко и Костас Клиридис в ходе встречи обсудили совместные усилия по противодействию в отмывании средств и ведение расследований в отношении бывших высокопоставленных украинских чиновников.

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