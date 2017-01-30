Розенко: повышать тарифы дальше некуда, не надо пугать людей

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Нет оснований увеличивать в текущем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги или газ, "повышать дальше уже некуда", заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и услуги ЖКХ в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит о повышении тарифов", — сказал Розенко интервью изданию "Экономические известия", сообщает в понедельник правительственный портал.

Розенко высказал мнение, что нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. "Повышать дальше ее уже некуда", — отметил вице-премьер.

Он также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 до 3200 гривен (около 118 долларов), размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. "Нет, субсидии в связи с этим не будем пересматривать", — подчеркнул он.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.