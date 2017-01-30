Корпорации становятся более могущественными, чем государства - эксперт

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Дании впервые в мире собираются назначить так называемого "цифрового" посла. Руководство страны считает этот шаг необходимым из-за того, что технологические гиганты, как Google и Apple, теперь имеют больше влияния, чем многие страны, и на это надо реагировать. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

С чем связано возникновение такой идеи, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал экономический эксперт, шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

"Происходит то, о чем писали фантасты и глобалисты, что, фактически, когда-нибудь миром начнет править не государство, а именно корпорации. Я не думаю, что сценарий мира будет развиваться подобным образом, но то, что корпорации становятся более могущественными, чем некоторые государства, это — факт. И это уже происходит сегодня. Корпорации, действительно, влияют на политику как отдельных стран, так и целых регионов, определяют, где их рычаги влияния более значимы для получения прибыли и используют все возможные модели на этом фоне", — заявил эксперт.

Напомним, Дания первой в мире введет должность "цифрового" посла для установления отношений с крупными корпорациями США. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них "состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения", а также потому что они "оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны".