наверх
29.01.201702:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в "Фортуна-банк"

    Тема:

    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (170)

    10
    Временная администрация введена на один месяц с 27 января 2017 года до 26 февраля 2017 года включительно, временным администратором банка назначен Андрей Федорченко.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в неплатежеспособный "Фортуна-банк", сообщается на официальном сайте фонда.

    Сбербанк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Доля банков РФ в Украине снизилась в 2016 году с 15% до 8,8%

    Согласно сообщению, временная администрация введена на один месяц с 27 января 2017 года до 26 февраля 2017 года включительно, временным администратором банка назначен Андрей Федорченко.

    Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

    В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Белый дом
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украина-Польша: патриотизм и раздор