Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в "Фортуна-банк"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в неплатежеспособный "Фортуна-банк", сообщается на официальном сайте фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на один месяц с 27 января 2017 года до 26 февраля 2017 года включительно, временным администратором банка назначен Андрей Федорченко.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.