РФ будет вынуждена идти в фарватере экономической политики Китая - эксперт

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Германия и Китай договариваются о сотрудничестве и тесных торговых отношениях между странами. О таком результате телефонных переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Китая Ли Кэцян сообщает Bloomberg. Аналитики издания отмечают: это является сигналом для президента США Дональда Трампа, что ведущие страны мира будут выступать за дальнейшую глобализацию мировой торговли.

На вопрос, какой будет роль России в дальнейших глобальных экономических процессах, в эфире радиостанции "Голос Столицы" ответил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Россия заинтересована в реализации экономических проектов глобальных, которые сейчас успешно осуществляет Китай. Россия пытается этим пользоваться. С другой стороны, тут происходит определенное столкновение интересов между китайским бизнесом и российским. Тем не менее, Россия будет вынуждена идти в фарватере экономической политики Китая, направленной на реализацию транспортных коридоров экономического пояса "Великого шелкового пути", — отметил Воля.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Напомним, в связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый "Шелковый путь", который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.