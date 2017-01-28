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    Экономика

    РФ будет вынуждена идти в фарватере экономической политики Китая - эксперт

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    Политолог-международник Владимир Воля в эфире "Голоса Столицы" заявил, что столкновение интересов между китайским и российским бизнесом - неминуемо.
    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Германия и Китай договариваются о сотрудничестве и тесных торговых отношениях между странами. О таком результате телефонных переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Китая Ли Кэцян сообщает Bloomberg. Аналитики издания отмечают: это является сигналом для президента США Дональда Трампа, что ведущие страны мира будут выступать за дальнейшую глобализацию мировой торговли.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Невыученные уроки истории. Польша блокирует Новый шелковый путь

    На вопрос, какой будет роль России в дальнейших глобальных экономических процессах, в эфире радиостанции "Голос Столицы" ответил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

    "Россия заинтересована в реализации экономических проектов глобальных, которые сейчас успешно осуществляет Китай. Россия пытается этим пользоваться. С другой стороны, тут происходит определенное столкновение интересов между китайским бизнесом и российским. Тем не менее, Россия будет вынуждена идти в фарватере экономической политики Китая, направленной на реализацию транспортных коридоров экономического пояса "Великого шелкового пути", — отметил Воля.

    Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

    Напомним, в связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый "Шелковый путь", который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.

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