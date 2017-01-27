Власти Крыма к лету оборудуют автобусные кассы на админгранице с Украиной

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Автобусные кассовые павильоны будут установлены к курортному сезону на границе Крыма во всех трех пунктах пропуска, сообщила журналистам пресс-секретарь ГУП РК "Крымавтотранс" Екатерина Порублева.

Регулярное железнодорожное и авиасообщение Крыма и Украины прервано по инициативе украинской стороны в 2014 году. В сложившейся ситуации пересекающие границу граждане подъезжают к пунктам пропуска либо на личном авто и пересекают границу на нем, либо на автобусах, далее следуя пешим порядком. За два года здесь сложился целый сегмент неофициального бизнеса, оказывающего услуги по подвозу и вывозу желающих. Власти надеются с вводом автобусных касс навести здесь порядок.

"Мы планируем установку кассовых павильонов к летнему сезону, чтобы облегчить возможность для туристов из Украины добраться в города Крыма", — сказала Порублева.

Установка кассовых павильонов планируется возле всех трех пунктов пропуска на государственной границе Украины и РФ в Крыму, отметили на предприятии. Сейчас вопрос изучается специалистами, рабочая группа уже побывала на пунктах пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Установка касс проводится в связи с поручением главы республики Крым Сергея Аксенова.

Поток украинских туристов в Крым, прошедших через КПП на границе с РФ летом 2016 года, увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. В 2015 году полуостров посетили 460 тысяч туристов из Украины.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.