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    Нацбанк понизил курс евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу на отметке 2911,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,563 грн за 10 рублей, доллара - 2721,30 за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 27 января, на уровне 2721,30 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2911,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,563 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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