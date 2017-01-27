Очищение системы: несколько банков остаются в зоне риска - Горбаль

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью журналу "Новое время" заявила, что с уходом "ПриватБанка" и "Платинум Банка" можно сказать, что очищение банковской системы завершено. По её словам, сейчас в нормальном финансовом состоянии находятся как минимум ТОП-40 украинских банков. А это 97% всей банковской системы.

Можно ли ожидать закрытия банков в этом году, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

"Несмотря на то, что один из представителей НБУ, членов правления сказал, что, по его мнению, процесс очищения банковской системы уже завершен, я понимаю, что у нас все равно есть несколько банков, которые в зоне риска, т.е. это те банки, их немного, которые ведут прогнозируемую и длительную убыточную деятельность, то есть видны уже продолжительные болезни этих банков. Есть банки, которые выполнили программу капитализации в прошлом году, но у них были сложности с выполнением этих программ", — заявил эксперт.

Правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.