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    Экономика

    Нацбанк сохранил курс доллара и евро

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (280)

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    На сайте регулятора отмечается, что курс евро установлен на отметке 2922,97 грн за 100 евро, российского рубля — 4,599 грн за 10 рублей, курс доллара - на уровне 2720,81 за 100 долларов.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 26 января, на уровне 2720,81 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2922,97 грн за 100 евро, российского рубля — 4,599 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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