Третий энергоблок Ташлыкской ГАЭС начнут достраивать в 2017 г - Минэнерго

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в 2017 году планирует начать достраивать третий энергоблок Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Николаевской области, сообщил в среду Григорий Плачков — директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнерго Украины.

Ташлыкская ГАЭС – вторая по мощности составляющая Южно-украинского энергокомплекса. В ходе строительства ТГАЭС впервые в Украине применена схема одновременного финансирования сооружения промышленного объекта и реализации социально-экологических мероприятий в зоне его влияния. Достройка Ташлыкской ГАЭС определена в числе приоритетных задач государственной политики в сфере обеспечения энергобезопасности Украины.

"Компания НАЭК "Энергоатом" также планирует в этом году приступить к достройке 3-го энергоблока ГАЭС на Ташлыке", — написал Плачков на своей странице в Facebook.

В состав Южно-Украинского энергокомплекса входят три атомных энергоблока суммарной мощностью 3 ГВт, Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).