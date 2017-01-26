наверх
26.01.201705:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Третий энергоблок Ташлыкской ГАЭС начнут достраивать в 2017 г - Минэнерго

    (обновлено: )28
    Как отмечается, достройка Ташлыкской ГАЭС определена в числе приоритетных задач государственной политики в сфере обеспечения энергобезопасности Украины.
    Минэнерго
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в 2017 году планирует начать достраивать третий энергоблок Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Николаевской области, сообщил в среду Григорий Плачков — директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнерго Украины.

    Швейцарцы отвергли инициативу зеленых по вопросу АЭС
    Канал Euronews в Youtube
    Швейцария отказалась от досрочного закрытия АЭС

    Ташлыкская ГАЭС – вторая по мощности составляющая Южно-украинского энергокомплекса. В ходе строительства ТГАЭС впервые в Украине применена схема одновременного финансирования сооружения промышленного объекта и реализации социально-экологических мероприятий в зоне его влияния. Достройка Ташлыкской ГАЭС определена в числе приоритетных задач государственной политики в сфере обеспечения энергобезопасности Украины.

    "Компания НАЭК "Энергоатом" также планирует в этом году приступить к достройке 3-го энергоблока ГАЭС на Ташлыке", — написал Плачков на своей странице в Facebook.

    В состав Южно-Украинского энергокомплекса входят три атомных энергоблока суммарной мощностью 3 ГВт, Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Дещица
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине