"Южмаш" считает нецелесообразным присоединение его к КБ "Южное"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") считает нецелесообразным присоединение его к государственному предприятию "КБ "Южное", говорится заявлении "Южмаша".

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, рабочие "Южмаша" заявили, что им задерживают зарплату, выплачивая долг маленькими частями. В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал закон о погашении задолженности за электроэнергию на сумму 400 миллионов гривен (15,3 миллиона долларов) "Южмаша". В январе КБ "Южное" опубликовало на сайте предприятия статью, в которой предлагалось подчинение "Южмаша" "Южному" в связи с материально-техническим и финансово-экономическим кризисом.

"Присоединение "Южмаша" к КБ "Южное" неизбежно приведет к коллапсу объединенного предприятия или хозяйственного объединения под руководством КБ "Южное" и фактическому разрушению отрасли в целом. Как следствие, неизбежны потери для имиджа, экономики и оборонного потенциала государства, ликвидация тысяч рабочих мест на "Южмаше" и КБ "Южное" и десятков тысяч – на предприятиях-партнерах. Основным путем решения проблем "Южмаш" считает создание государственной холдинговой компании, которая не подлежит приватизации", — заявляет "Южмаш".

Как отмечается, целью такой компании должна быть централизация отдельных функций оперативного управления предприятиями. Кроме того, необходимо создание "окна возможностей" для поиска и привлечения стратегического инвестора, как действенного и фактически безальтернативного способа интеграции отрасли в мировую кооперацию производства ракетно-космической техники.

"Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" ("Южмаш") подчиняется государственному космическому агентству Украины, является крупнейшим в стране предприятием по производству ракетно-космической техники и имеет полный цикл производства, включает ряд заводов и конструкторское бюро.

Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области.