Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 24 января, на уровне 2733,24 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2928,67 грн за 100 евро, российского рубля — 4,593 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.