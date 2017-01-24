Эксперт: "заморозка" Налогового кодекса на 50 лет поможет экономике Украины

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров опубликовал проект "Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года". Одна из его главных целей — обеспечение экономического роста за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой, таможенной и земельной реформ, приватизации и т.п. Кроме этого, правительство хочет внедрить эффективное управление за счет реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов; а также улучшить безопасность и оборону страны.

Что стоило бы предпринять правительству для достижения экономического роста, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"В плане — единственный пункт, который надо было выполнить, а все остальные выбросить за ненадобностью. Это земельная реформа… И принять закон, запрещающий изменение налогового законодательства в течение 50 лет. Я серьезно. Нет ничего хуже, чем когда вводят изменения в налоговое законодательство. Это абсурд. Если законодательство — стабильное, оно всегда всех удовлетворит", — высказал мнение экономист.

Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.