КБ "Антонов" вместе с самолетами продает и технологии – Кава

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с Великобританией. Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба подчеркнул, что именно с британскими компаниями предприятие сотрудничает почти 30 лет. К тому же Великобритания поставляет комплектующие для производства современных самолетов от "Антонова".

А в прошлом году "Антонов" расширил сотрудничество с Саудовской Аравией и подписал соглашение о поставке 80 самолетов Ан-132.

Ситуацию с поставкой Ан-132 в Саудовскую Аравию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

"В прошлом году такое соглашение было подписано, но опять же, оно было подписано всего-лишь на один самолет, который в прошлом году был построен и еще будет испытываться. Только в случае проведения успешных испытаний этого самолета Саудовская Аравия согласится на то, чтобы построить у себя для себя завод по производству таких самолетов. Предполагается, что все эти 80 самолетов должны быть построены на территории Саудовской Аравии. А Украина просто продает, по сути, техдокументацию для этого самолета", — заявил Кава.

При этом он рассказал об опыте других стран, производящих самолеты, — США, Бразилии и стран ЕС.

"Ни одна из стран не торопится продавать технологии, а не готовую продукцию. То есть, страны пытаются продавать на рынок готовый продукт, поскольку только в таком случае в стране остается максимальное количество рабочих мест и при этом максимальное количество налогов также уплачивается в этой стране", — добавил эксперт.