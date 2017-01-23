Объем инвестиций в Украину в 2016 году достиг $3,8 млрд - Кубив

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатели 2015 года, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. politeka.net Крупнейшие инвестиции в Украину в 2016 году поступили из РФ - эксперт

По его словам, все это стало возможно благодаря многим факторам — в первую очередь работе правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

"В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 млрд, это вдвое больше, чем в 2015 году, — приводит слова Кубива УНИАН. — Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах. Дальнейшее продвижение реформ — это приоритет для правительства. В фокусе внимания — приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция".

По словам Кубива, в числе важных решений правительства — сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа "карантинных сертификатов", что сэкономило бизнесу порядка 2 млрд грн.

В планах 2017 года, отметил Кубив, — дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива направлена на улучшение инвестиционного климата в Украине за счет упрощения налоговой системы, повышения прозрачности и качества администрирования налогов, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, устранение несогласованностей.