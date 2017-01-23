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    В 2016 розничная торговля в Украине увеличилась на 3,7% - Госстат

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    Экономика Украины. Падение гривны (267)

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    Согласно сообщению Государственной службы статистики, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6% и 7,5%, до 59,1 миллиарда гривен и 68 миллиардов гривен.
    Торговля фруктами на улицах Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Оборот розничной торговли в Украине в 2016 году увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривен, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

    Международный валютный фонд
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    Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6% и 7,5%, до 59,1 миллиарда гривен и 68 миллиардов гривен соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 3,8%, до 37,4 миллиарда гривен.

    Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 4,8% – до 184,1 миллиарда гривен.

    Госстат напоминает, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

    Ранее сообщалось, что Молдавия снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции.

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