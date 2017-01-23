В 2016 розничная торговля в Украине увеличилась на 3,7% - Госстат

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Оборот розничной торговли в Украине в 2016 году увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривен, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6% и 7,5%, до 59,1 миллиарда гривен и 68 миллиардов гривен соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 3,8%, до 37,4 миллиарда гривен.

Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 4,8% – до 184,1 миллиарда гривен.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что Молдавия снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции.