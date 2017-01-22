Потребность Украины во внешнем финансировании составляет $5 млрд - Устенко

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов почти 10 млрд долларов до конца 2018 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо о намерениях, которые готовятся президентом, премьер-министром, председателем Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ.

О потребности Украины в кредитовании высказался исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Потребность Украины во внешнем финансировании на этот год минимум составляет 5 млрд долларов, часть из этих денег можно получить в виде прямых иностранных инвестиций, но именно часть, я бы не рассчитывал, что мы можем получить больше, чем скажем 2-3 млрд долларов в виде прямых иностранных инвестиций. Получается, открытая потребность все равно остается в объеме, как минимум, 3 млрд долларов, их надо где-то искать. Есть вариант — одалживать у МВФ под 3% годовых, есть вариант — попытаться в конце весны, если мы не хотим выполнять требования МВФ, а я считаю, что в общем-то мы должны хотеть их выполнить. Если мы не хотим их выполнять, значит, можно в конце весны, в начале лета, идти на внешние рынки заимствования капитала, и одалживать там уже не под 3%, а под 8% годовых", — отметил эксперт.

В октябре прошлого года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.