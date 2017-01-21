Ситуация с "Ощадбанком" будет урегулирована в ближайшее время - КГГА

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В киевской администрации заявили, что ситуация с наплывом желающих оплатить счета за коммунальные услуги в "Ощадбанке" будет урегулирована в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы знаем, что в определенных районах ситуация в отделениях "Ощадбанка" близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях "Ощадбанка", крайне сложный", — сообщает замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис.

Плис пояснил, что причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС "Укрпочта", что повлекло значительное увеличение плательщиков в отделениях "Ощадбанка".

Он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.

Ранее сообщали, что "Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр".