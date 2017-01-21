наверх
21.01.201721:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Ситуация с "Ощадбанком" будет урегулирована в ближайшее время - КГГА

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (412)

    (обновлено: )28602
    Согласно информации, причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС "Укрпочта".
    Отделение Ощадбанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В киевской администрации заявили, что ситуация с наплывом желающих оплатить счета за коммунальные услуги в "Ощадбанке" будет урегулирована в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия

    "Мы знаем, что в определенных районах ситуация в отделениях "Ощадбанка" близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях "Ощадбанка", крайне сложный", — сообщает замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис. 

    Плис пояснил, что причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС "Укрпочта", что повлекло значительное увеличение плательщиков в отделениях "Ощадбанка".

    Он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.

    Ранее сообщали, что "Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Акции протеста женщин против Трампа
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Доллары
    Экономика Украины. Падение гривны
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ