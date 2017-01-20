Украинские авиакомпании не хотят совершать перелеты внутри страны - эксперт

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Билеты на полеты внутри страны могут подешеветь. Правда, только если государство перестанет начислять НДС по внутренним перелетам. Именно поэтому цены на авиабилеты внутри Украины дороже цен на международные перелеты.

По данным, полученным СМИ, в Мининфраструктуры такой вариант снижения цены на перелет поддерживают. В то же время официально в транспортном ведомстве пока не говорят, на что готовы пойти, чтобы сделать внутренние рейсы привлекательными для пассажиров. Однако отметили, что спрос на них действительно растет.

Будет ли у украинцев широкий выбор авиакомпаний, если решение примут, рассказал главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Дело в том, что в Украине любая авиакомпания украинская, если у нее есть желание, она может летать. Вопрос в том, что у большинства авиакомпаний почему-то желания нет. Все хотят летать на международных рейсах, которые уже накатанные, соответственно, зарабатывать деньги, зарабатывать валюту. У нас есть некоторые авиакомпании, которые летают внутри страны. Это "Днеправиа", МАУ и "Моторсич". Но, в принципе, для этих трех авиакомпаний, если будут определенные льготы, будет достаточно", — считает эксперт.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возможности Украины в сфере стратегических авиаперевозок могут стать ключевыми для стран НАТО.