Победа Украины в деле по долгу перед РФ создаст прецедент - юрист

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. В случае если Высокий суд Лондона вынесет решение в пользу Украины в деле по суверенному долгу перед РФ, то это создаст прецедент на долговом рынке, основанном на английском праве, сказал РИА Новости партнер юридической компании Norton Rose Fulbright Майкл Годден.

Высокий суд Лондона в четверг завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился на вынесение решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

"Если суд примет сторону Украины, то — да, это создаст прецедент", — сказал Годден, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому теперь исход дела должен определить суд.

В конце декабря 2016 года глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал высокими шансы России выиграть суд у Украины по этому долгу. Российский министр выразил сожалением в связи с тем, что "Украина больше имитировала деятельность" по достижению договоренностей с РФ.

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В своих возражениях против исковых требований РФ, поданных в Высокий суд Лондона, Украина заявила, что договор о займе в 3 миллиарда долларов "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению" по ряду причин. В том числе Киев указал на имевшее место принуждение, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.