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    Экономика

    Wizz Air не намерен возобновлять работу украинской "дочки"

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    Как заявил на пресс-конференции корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс, деятельность компании в Украине возобновлять не планируют. Он добавил, что "будем развивать "Визз Эйр Венгрия", развивая рабочие места и для украинцев".
    Самолет компании Wizz Air
    flickr.com/markyharky

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Лоукостер Wizz Air не будет возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина". Об этом заявил в среду на пресс-конференции корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

    Самолет Wizz Air. Архивное фото
    Associated Press Patrick Castillo
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    "Два года назад мы прекратили деятельность "Визз Эйр Украина" и не планируем возобновлять деятельность этой компании", — приводит его слова интернет-издание "Украинская правда".

    "Будем развивать "Визз Эйр Венгрия", развивая рабочие места и для украинцев", — добавил Джонс.

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что 2017 год должен стать годом выхода на украинский авиарынок европейских низкобюджетных авиакомпаний. В частности, летом 2016 года он говорил, что европейский лоукостер — авиакомпания Wizz Air — намерена вернуться на украинский рынок.

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