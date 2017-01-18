Wizz Air не намерен возобновлять работу украинской "дочки"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Лоукостер Wizz Air не будет возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина". Об этом заявил в среду на пресс-конференции корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"Два года назад мы прекратили деятельность "Визз Эйр Украина" и не планируем возобновлять деятельность этой компании", — приводит его слова интернет-издание "Украинская правда".

"Будем развивать "Визз Эйр Венгрия", развивая рабочие места и для украинцев", — добавил Джонс.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что 2017 год должен стать годом выхода на украинский авиарынок европейских низкобюджетных авиакомпаний. В частности, летом 2016 года он говорил, что европейский лоукостер — авиакомпания Wizz Air — намерена вернуться на украинский рынок.