Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,51 грн

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 18 января, на уровне 2762,97 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2951,96 грн за 100 евро, российского рубля — 4,651 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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