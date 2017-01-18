наверх
18.01.201708:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (251)

    (обновлено: )15302
    Как отмечается, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%. В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.
    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается ускорение роста экономики до 2%. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, передает "Зеркало Недели".

    Юрий Товстенко
    Facebook Юрия Товстенко
    Гривна успокоится, но на время, и девальвация продолжится – Товстенко

    Читайте также: Есть ли предел падения гривны

    По прогнозам экспертов организации, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%. В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 — на 2,9%.

    Напомним, Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место.

    По итогам 2016 года Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы интернета международной неправительственной организации Freedom House.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину