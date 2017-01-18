ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается ускорение роста экономики до 2%. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, передает "Зеркало Недели".

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По прогнозам экспертов организации, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%. В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 — на 2,9%.

Напомним, Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место.

По итогам 2016 года Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы интернета международной неправительственной организации Freedom House.