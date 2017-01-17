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    Экономика

    Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой

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    Экономика Украины. Падение гривны (240)

    (обновлено: )84
    Авторы исследования обращают внимание на изменения в показателях России — она опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой на 14 позиций, заняв 26-ю строчку (65,24 балла).
    Патриотический баннер в Киеве
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, свидетельствует Bloomberg Innovation Index, опубликованный во вторник на сайте агентства Bloomberg

    Согласно рейтингу, Украина опустилась на одну позицию  — с 43-й до 42-й, получив 50,78 баллов. По соседству с Украиной в списке оказались Хорватия (41 место) и Сербия (43).

    скриншот с сайта Bloomberg
    Рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой

    При этом авторы исследования обращают внимание на изменения в показателях России — она опустилась в рейтинге на 14 позиций, заняв 26-ю строчку (65,24 балла). Составители рейтинга объясняют такие изменения в показателях РФ санкциями со стороны США и Евросоюза, а также последствиями падения цен на энергоносители.

    скриншот с сайта Bloomberg
    Рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой

    Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, тогда как замыкают тройку лидеров Швеция (2 место) и Германия (3).

    При составлении рейтинга Bloomberg принимались в расчет затраты государств на научные исследования и разработки, количество публичных высокотехнологичных компаний в стране и ряд других показателей. 

    Напомним, по итогам 2016 года Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы интернета международной неправительственной организации Freedom House.

     Читайте также: Полховский о падении гривны и работе НБУ

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