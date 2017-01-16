Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Государственная авиационная служба Украины и Европейская комиссия подписали документ по сближению систем сертификации самолетов, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По данным пресс-службы, соглашение подписали председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук и генеральный директор по вопросам мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

"В конце встречи была подписана договоренность между Государственной авиационной службы Украины и Европейской комиссией относительно сближения систем сертификации", — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что документ станет основой для рассмотрения в дальнейшем двустороннего соглашения по безопасности полетов между Украиной и Евросоюзом. В ведомстве также отметили, что подписание соглашения приведет к признанию сертификатов, выданных Украине, в первую очередь для продукции ГП "Антонов", а также других предприятий авиационной отрасли.

"Мы сегодня подписали важный документ, договоренность между Государственной авиационной службы Украины и Европейской комиссией по сближению систем сертификации. Это достаточно важный документ на пути сертификации самолетов семейства "Антонов" как в ЕС, так и во всем мире", — приводит пресс-служба слова главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

По информации ведомства, в середине февраля украинская сторона планирует посетить Брюссель, где сможет обсудить приоритетные проекты для Украины и ЕС.

Ранее глава авиастроительного предприятия "Антонов" Роман Романов сообщил, что новый украинско-саудовский самолет Ан-132D, построенный без использования российских комплектующих, заинтересовал потенциальных партнеров из разных стран мира.