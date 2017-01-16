Украину на форуме в Давосе представят неофициально

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина появится перед инвесторами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, несмотря на то, что там не будет официального представительства страны, сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк в эфире "Громадського".

"Кроме официальной программы есть много определенных мер, многие страны их проводят. И в этом году, наша Ассоциация и Украина в первый раз в истории мирового экономического форума проводит два таких мероприятия для тех людей, которые приедут со всего мира участвовать в этом форуме, для того чтобы узнать, что есть Украина", — сказал Колодюк.

Он подчеркнул, что есть предложения по технологическому сотрудничеству, относительно инвестиций, в том числе венчурных. А также отметил, что четвертая индустриальная революция связана с венчурными инвестициями и человеческим капиталом.

"Мы можем предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок в Украине. Более 100 международных компаний имеют их в Украине. Есть также украинские компании, которые работают в мире. Эта задача для того, чтобы в Украину инвестировали. Для этого мы делаем два мероприятия — 16 и 19 января для мировых лидеров всего мира", — сказал Колодюк.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который готовит фонд Виктора Пинчука.