Гройсман: Украина стабильно проходит зиму, пора думать о следующем сезоне

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украина абсолютно стабильно проходит нынешний отопительный сезон, но уже должна думать о формировании запасов газа на следующий год, заявил премьер Владимир Гройсман на рабочей встрече по вопросам энергетики в четверг.

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"Сегодня ситуация является абсолютно стабильной. Но надо сегодня, чтобы мы очень четко держали руку на пульсе для того, чтобы мы нормально завершили, прогнозируемо отопительный сезон, и уже начали готовиться к следующему отопительному сезону с точки зрения всех тех запасов, не снижая их, которые нам необходимы для стабильности при любых условиях прохождения отопительного сезона и обеспечения всем необходимым", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Премьер подчеркнул необходимость накопления энергоресурсов к следующему отопительному сезону. "Спасибо за то, что фактически по всей территории страны у людей было тепло, светло. А сейчас нужно уже думать о 2017 годе, о формировании стратегических запасов как на конец года, так и фактическом накоплении с весны после завершения отопительного сезона", — сказал он.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в среду отмечал, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из ПХГ, в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне. При этом вице-премьер Владимир Кистион в тот же день заявил, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах. По данным "Укртрансгаза", на 10 января объем газа в подземных хранилищах Украины составил 11,303 миллиарда кубометров.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к зиме и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года. Представители "Нафтогаза" утверждают, что уровень запасов газа в ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, не раз выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона.