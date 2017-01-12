Новым и.о. главы Администрации морских портов назначен Вецкаганс

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс назначен исполняющим обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), сообщается в четверг на сайте Министерства инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, во время представления Вецкаганса министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что новый глава имеет полную свободу действий по реформированию АМПУ и борьбе с коррупционными схемами.

"Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий", — заявил Омелян.

Он подчеркнул, что смена руководства АМПУ — первый шаг в реформировании морской отрасли. "Мы начали реформу, и уже есть определенное сопротивление. Это нормально. Если министр удобный для всех, это ставит под вопрос его эффективность. Но я подчеркиваю: государственный интерес и государственный контроль над государственными же предприятиями должны быть выше частных интересов. Я отстаиваю и буду отстаивать именно такой подход ", — подчеркнул Омелян.

В рамках поездки в Одессу министр инфраструктуры также принял участие в совещании с председателями областных госадминистраций Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей под председательством президента Петра Порошенко.

Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО "Riga Container Terminal".