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Курс валют НБУ: евро - 28,47 грн, доллар - 27,11 грн

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Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на четверг на отметке 2847,69 грн за 100 евро, российского рубля — 4,506 грн за 10 рублей, доллара - 2711,31 за 100 долларов.
Обмен валют
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 12 января, на уровне 2711,31 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Валерия Гонтарева
НБУ / Facebook
Большое интервью Валерии Гонтаревой Андрею Блинову

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2847,69 грн за 100 евро, российского рубля — 4,506 грн за 10 рублей.

Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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