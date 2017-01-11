ВБ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. ВВП Украины в 2017 году будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ, говорится в докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

"Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года", — цитирует документ УНИАН.

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В конце минувшего года Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство заложило в документе на будущий год инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.