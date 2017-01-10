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Курс валют НБУ: доллар подорожал до 27,02 грн, евро - до 28,61 грн

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Привет, год 2017! (84)

(обновлено: )42020
Национальный банк после праздников существенно повысил курс доллара и евро. Так, согласно данным на сайте регулятора, курс доллара установлен на уровне 2702,09 за 100 долларов, евро - на отметке 2861,24 грн за 100 евро.
Доллары и евро
REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 10 января, на уровне 2702,09 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Экономика. Архивное фото
Picture Press/EAST NEWS
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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2861,24 грн за 100 евро, российского рубля — 4,454 грн за 10 рублей.

Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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