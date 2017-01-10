Курс валют НБУ: доллар подорожал до 27,02 грн, евро - до 28,61 грн

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 10 января, на уровне 2702,09 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2861,24 грн за 100 евро, российского рубля — 4,454 грн за 10 рублей.

Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.