В Украине железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Железнодорожные вокзалы и аэропорты в Украине работают в обычном режиме, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Вместе с тем, по информации ГСЧС, с 10.30 8 января снято ограничение движения для всех категорий транспортных средств, за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье в Днепропетровской области.

Также с 9.00 8 января снято ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения в Херсонской области.

Кроме того, в Николаевской области с 12.00 8 января снято ограничение движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.

По данным "Укравтодора", в связи с усилением непогоды в Кировоградской области движение по трассе Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье перекрыто для всех видов автотранспорта.

Из-за сложных погодных условий на автодорогах общего пользования Хмельницкой области, в частности на М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий — Знаменка, Н-03 Житомир — Черновцы и Р-48 Каменец-Подольский – Сатанов – Войтовцы — Белогорье с 13.00 8 января введено временное ограничение движения тяжелогрузного автотранспорта.

Также на дороге государственного значения Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский введено закрытие движения для всех видов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве в воскресенье ожидается сильная метель и мороз до —11 градусов днем, — 13 градусов ночью. В горадминистрации Киева ранее сообщили, что прирост снега в воскресенье составит 10-15 см, температура будет держаться на уровне —11-13°.