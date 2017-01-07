Украина получила 10,5 млн грн долга за водоснабжение Луганской области

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Украине впервые уплачена часть долга за водоснабжение населению, проживающему в неподконтрольных Киеву районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"6 января 2017 года коммунальному предприятию Попаснянский районный водоканал была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области", — говорится в сообщении.

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Как отмечают в министерстве, до этого почти год в рамках трехсторонней контактной группы шли переговоры о практических механизмах оплаты долга.

КП Попаснянский районный водоканал является основным предприятием, обеспечивающим поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную Украине территорию Луганской области.

В министерстве подчеркивают, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на контролируемой Украиной территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

"В свою очередь КП Попаснянский районный водоканал теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении г. Луганск", — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявлял, что контактная группа по Донбассу на заседании не смогла решить вопрос о водоснабжении Луганской области.